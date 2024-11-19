Україна отримає від Великобританії 9,5 млн доларів на дрони

Британія виділила на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів (понад 9,5 млн доларів). Їх витратять на закупівлю дронів.﻿ З посиланням на пресслужбу британського уряду, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Сьогодні уряд оголошує про подальшу військову підтримку у розмірі 7,5 млн фунтів стерлінгів на нові ударні та розвідувальні безпілотники, які будуть інвестовані через коаліцію безпілотників, яку очолює Велика Британія та Латвія" , - сказано в повідомленні уряду.

У відомстві уточнили, що кошти на дрони для України виділили із щорічного фонду фінансування у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів (понад 3,8 млрд доларів).

При цьому уряд наголошує, що коаліція безпілотників отримає ще 16 млн фунтів стерлінгів (понад 20 млн доларів). Зокрема, гроші виділили:

Німеччина (10 млн фунтів або 12 млн 700 тисяч доларів);

Канада (3 млн фунтів або 3 млн 800 тисяч доларів);

Люксембург (3 млн фунтів або 3 млн. 800 тисяч доларів).

Таким чином, всього фонд коаліції дронів складе 67 млн фунтів (понад 85 млн доларів), включаючи 15 млн фунтів від Великої Британії (понад 19 млн доларів).

Нагадаємо, про створення фонду коаліції дронів стало відомо ще у липні. Кошти звідти використовують для закупівлі безпілотників та їхнього подальшого відправлення українським захисникам.

На момент створення фонду туди зобов'язалися внести близько 45 млн євро.

У Міноборони Британії наголошували, що мета коаліції безпілотників - передати Україні мільйон FPV-дронів.