Банки Китаю блокують рахунки російських компаній через підсанкційні адреси

Російські компанії зіткнулися з блокуванням рахунків у великих китайських банках через те, що їхні юридичні адреси збігаються з адресами організацій, які перебувають під санкціями.﻿ Про це пише російське видання The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

За їхніми словами, подібні обмеження останнім часом стали набувати масового характеру. Зокрема, активно блокують рахунки великі банки - Bank of China і Chouzhou Commercial.

До їхніх "чорних списків" потрапила одна з адрес масової реєстрації юросіб у Туреччині, а також близько десяти адрес у Гонконзі, каже представник юридичної компанії Amond & Smith Іван Тихоненок.

"У Туреччині "чорна мітка" прилетіла компаніям, зареєстрованим за адресою No: 52 Hasat Sk., Kamara Iç Kapi No: 1, Merkez Mah., Sisli, Istanbul, 34381, Turkey. У Гонконзі "зіпсованими" виявилися добре всім знайомі адреси - наприклад, Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong і низка інших" , - уточнив юрист.

Під обмеження потрапила і щонайменше одна адреса на території Росії, каже гендиректорка юридичної компанії "Синорусс" Сурана Раднаєва.