Прем’єр Данії зробила заяву щодо винищувачів F-16 для України
Україна вже отримала від Данії шість винищувачів F-16, плани щодо їхнього передання наразі не змінились. Про це на пресконференції в Києві заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Європейська правда.
На прохання уточнити плани стосовно передання Україні винищувачів Фредеріксен сказала, що "наші плани щодо F-16 не змінились".
"Число таке, як було завжди. Шість (F-16. – Ред.) уже доставлено, це перша партія", – додала вона.
За словами данської прем’єрки, далі Україна отримає ще дві партії винищувачів від Данії, а загалом їх буде 19.
Як відомо, Данія спільно з Нідерландами очолила міжнародну "коаліцію винищувачів", у межах якої українські фахівці опановують F-16.
У вересні міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна до кінця 2024 року отримає другу партію данських винищувачів