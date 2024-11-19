Прем’єр Данії зробила заяву щодо винищувачів F-16 для України

Україна вже отримала від Данії шість винищувачів F-16, плани щодо їхнього передання наразі не змінились.﻿ Про це на пресконференції в Києві заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Європейська правда.

На прохання уточнити плани стосовно передання Україні винищувачів Фредеріксен сказала, що "наші плани щодо F-16 не змінились".

"Число таке, як було завжди. Шість (F-16. – Ред.) уже доставлено, це перша партія" , – додала вона.

За словами данської прем’єрки, далі Україна отримає ще дві партії винищувачів від Данії, а загалом їх буде 19.

Як відомо, Данія спільно з Нідерландами очолила міжнародну "коаліцію винищувачів", у межах якої українські фахівці опановують F-16.

У вересні міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна до кінця 2024 року отримає другу партію данських винищувачів