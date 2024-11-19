Ердоган дав зрозуміти, що не схвалює рішення бити ATACMS по Росії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав зрозуміти, що не підтримує рішення США дозволити Україні застосовувати американські ракети ATACMS по території Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це Ердоган сказав на пресконференції за підсумками саміту "Групи двадцяти" у бразильському Ріо-де-Жанейро у відповідь на питання Sky News.

В Ердогана спитали, чи підтримує він дозвіл з боку США щодо ударів по Росії, чи вважає, що це може призвести до прямої конфронтації з Москвою, включно з ядерною війною.

"Ми ніколи не можемо сказати, що війна із застосуванням ядерної зброї може призвести до чогось позитивного" , – відповів на це турецький президент.