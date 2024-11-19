Дослідження вчених показало, що озонова діра починає зменшуватися

Дослідження озонової діри над Антарктидою показали, що її розмір цього року став сьомим за мінімальним рівнем з 1992 року, коли набрав чинності Монреальський протокол. З посиланням на польський новинний сайт TVN24, пише Павло Колеснік, РБК-Україна.

Роль озонового шару Землі

Озоновий шар діє як планетарний сонячний фільтр. Область підвищеної концентрації озону, що у стратосфері, захищає нас від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання Сонця. У другій половині 20 століття через діяльність людини різко зросло явище про озонових дірок, тобто величезних територій, де концентрація озону дуже низька.

Дослідження показали негативний вплив фреонів (ХФУ), хімікатів, що використовуються при виробництві холодильників, упаковки та аерозолів. Вони реагують із атмосферним озоном, знижуючи його концентрацію. До середини 1980-х років озоновий шар настільки сильно виснажився, що на початок жовтня кожного року значна частина стратосфери Антарктики була практично позбавлена озону.

Озонова діра стала найменшою за п'ять років

У 1987 році було досягнуто міжнародної угоди про поступову відмову від продуктів і процесів на основі хлорфторвуглеців. Реальних дій у рамках Монреальського протоколу було вжито 1992 року. З того часу вчені помітили поступове скорочення озонової дірки.

Останні дослідження показали, що цього року її розмір став сьомим за 22 роки. 28 вересня вона досягла свого максимального розміру 22,4 мільйона квадратних кілометрів, що більш ніж удвічі перевищує загальну площу Сполучених Штатів. Востаннє озонову дірку меншого розміру спостерігали п'ять років тому.

Вчені кажуть, що поліпшення цього року є результатом поєднання зниження концентрації озоноруйнівної речовини, яке було припинено відповідно до Монреальського протоколу, і несподіваного припливу озону, що переноситься повітряними потоками біля північної Антарктиди.

"Озонова діра над Антарктидою в 2024 році менша, ніж озонові діри, що спостерігалися на початку XXI століття" , - сказав Пол Ньюман, керівник групи дослідження озону NASA та головний науковий співробітник з наук про Землю в Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA.

За словами експерта, нинішній стан озонового шару над південною півкулею показує, що міжнародні зусилля щодо скорочення використання озоноруйнівних хімікатів приносять свої плоди.

Коли "заживе" озоновий шар

Незважаючи на те, що завдяки Монреальському протоколу вдалося значно скоротити викиди шкідливих фреонів, з'єднання, викинуті багато років тому, перебувають у атмосфері. На думку експертів, їхнє розкладання займе багато років.

"У 2024 році ми можемо побачити глибину озонової діри нижче середньої в порівнянні з іншими роками за останні три десятиліття, але озоновий шар все ще далекий від повного відновлення" , - сказав Стівен Монцка з Лабораторії глобального моніторингу NOAA.

За оцінками дослідників, озоновий шар "повністю відновиться" до 2066 року.