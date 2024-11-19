В Бундестаг подадуть нову пропозицію щодо Taurus для України

Вільна демократична партія, яка вийшла з керівної коаліції Олафа Шольца, на наступному пленарному тижні винесе на голосування в Бундестазі пропозицію щодо передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.﻿ Про це агентству DPA заявив лідер фракції вільних демократів Крістіан Дюрр, повідомляє Європейська правда.

Дюрр зазначив, що його партія завжди наполягала на підтримці України об'єднано і в тісній координації з союзниками.

"Адміністрація Байдена в США вживає рішучих заходів. Тепер Німеччина повинна наслідувати її приклад і передати Україні Taurus" , – сказав політик.

Більшість депутатів Вільної демократичної партії вже виступали за постачання Taurus, але під час голосувань за аналогічні ініціативи в минулому голосували проти в рамках коаліційної дисципліни. Так само проти голосувала і інша коаліційна партія, "Зелені", чиї члени також виступають за постачання ракет.

Після розпаду коаліції Вільна демократична партія тепер припускає, що більшість на підтримку цього кроку може бути знайдена.

"Коли я дивлюся на заяви, зроблені (опозиційним союзом) ХДС/ХСС і "Зеленими" в останні дні, я переконаний, що більшість у Бундестазі проголосувала б за Taurus" , – сказав Дюрр.

ХДС/ХСС, вільні демократи і "Зелені" мають разом 403 мандати з 735, і, таким чином, теоретично мали б більшість.

Однак "Зелені", які входять до складу уряду меншості на чолі з федеральним канцлером Шольцом, у разі розгляду цієї ініціативи були б змушені голосувати проти лінії глави уряду.

Шольц нещодавно кілька разів повторив, що він і надалі відмовлятиметься від постачання Taurus.

Кандидат на посаду канцлера Фрідріх Мерц (ХДС) і федеральний міністр економіки та кандидат на посаду канцлера від "Зелених" Роберт Габек заявили, що вони підтримують цей крок.