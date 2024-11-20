Байден схвалив передачу Україні протипіхотних мін – WP

Президент Сполучених Штатів Джо Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін.﻿﻿ Про це пише The Washington Post, повідомляє Українська правда.

Видання зазначає, що цей крок став наступним після нещодавнього дозволу Білого дому застосовувати далекобійну зброю для завдання ударів углиб Росії.

Один з чиновників повідомив, що тип протипіхотних мін є "нестійким", тобто вони самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, зменшуючи небезпеку для цивільного населення.

Урядовець зазначив, що українські політики взяли на себе зобов'язання не встановлювати міни у густонаселених районах.

Разом з тим експерти з контролю над озброєннями зазначили, що навіть нестійкі міни становлять загрозу безпеці.

Загалом чотири чиновники говорили на умовах анонімності про чутливі внутрішні дискусії в Білому домі.

"Росія атакує українські позиції на сході хвилями військ, попри втрати, яких вона зазнає. Тож українці, очевидно, несуть втрати, і все більше міст і селищ ризикують впасти. Такі міни були створені спеціально для боротьби саме з цим" , – сказав один з чиновників.

"Коли міни будуть використовуватися разом з іншими боєприпасами, які ми вже надаємо Україні, вони сприятимуть більш ефективній обороні" , – додає він.

За словами одного з чиновників, використання мін буде обмежене українською територією, з очікуваним фокусом на східній Україні.

WР додає, що один з українських чиновників привітав будь-яку зміну політики, попри потенційні ризики, які можуть виникнути при широкому розгортанні цієї зброї.

"Росія все одно їх використовує" , – сказав чиновник на умовах анонімності через делікатність теми.

Але деякі правозахисники заявили, що рішення США надати протипіхотні міни Україні, яка підписала Договір про заборону протипіхотних мін, є "чорною міткою" проти Вашингтона.

У 2020 році адміністрація тодішнього президента США Дональда Трампа змінила політику часів Барака Обами, вказавши на необхідність стратегічного використання мін для протидії таким супротивникам, як Росія і Китай, і викликавши рішучий осуд з боку прихильників контролю над озброєннями.

"Це поставить більше цивільних осіб під загрозу поранення від мін, що не розірвалися, і є непотрібним з військової точки зору" , – заявив Байден, будучи кандидатом у президенти, у відповідь на рішення Трампа, назвавши його "нерозважливим".

Станом на 2022 рік Сполучені Штати мали запас близько 3 мільйонів протипіхотних мін. Ці міни не використовувалися з 1991 року, з часів першої війни в Перській затоці, за винятком одного інциденту 2002 року в Афганістані, пов'язаного з одиночним боєприпасом, заявив Державний департамент у 2022 році.

Адміністрація Байдена вже взяла на себе зобов'язання підтримувати зусилля з розмінування в Україні після завершення війни. Один з американських чиновників заявив, що адміністрація поширить це зобов'язання на допомогу в розмінуванні мін, поставлених США.