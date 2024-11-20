Байден схвалив передачу Україні протипіхотних мін – WP
Президент Сполучених Штатів Джо Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін. Про це пише The Washington Post, повідомляє Українська правда.
Видання зазначає, що цей крок став наступним після нещодавнього дозволу Білого дому застосовувати далекобійну зброю для завдання ударів углиб Росії.
Один з чиновників повідомив, що тип протипіхотних мін є "нестійким", тобто вони самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, зменшуючи небезпеку для цивільного населення.
Урядовець зазначив, що українські політики взяли на себе зобов'язання не встановлювати міни у густонаселених районах.
Разом з тим експерти з контролю над озброєннями зазначили, що навіть нестійкі міни становлять загрозу безпеці.
Загалом чотири чиновники говорили на умовах анонімності про чутливі внутрішні дискусії в Білому домі.
"Росія атакує українські позиції на сході хвилями військ, попри втрати, яких вона зазнає. Тож українці, очевидно, несуть втрати, і все більше міст і селищ ризикують впасти. Такі міни були створені спеціально для боротьби саме з цим", – сказав один з чиновників.
"Коли міни будуть використовуватися разом з іншими боєприпасами, які ми вже надаємо Україні, вони сприятимуть більш ефективній обороні", – додає він.
За словами одного з чиновників, використання мін буде обмежене українською територією, з очікуваним фокусом на східній Україні.
WР додає, що один з українських чиновників привітав будь-яку зміну політики, попри потенційні ризики, які можуть виникнути при широкому розгортанні цієї зброї.
"Росія все одно їх використовує", – сказав чиновник на умовах анонімності через делікатність теми.
Але деякі правозахисники заявили, що рішення США надати протипіхотні міни Україні, яка підписала Договір про заборону протипіхотних мін, є "чорною міткою" проти Вашингтона.
У 2020 році адміністрація тодішнього президента США Дональда Трампа змінила політику часів Барака Обами, вказавши на необхідність стратегічного використання мін для протидії таким супротивникам, як Росія і Китай, і викликавши рішучий осуд з боку прихильників контролю над озброєннями.
"Це поставить більше цивільних осіб під загрозу поранення від мін, що не розірвалися, і є непотрібним з військової точки зору", – заявив Байден, будучи кандидатом у президенти, у відповідь на рішення Трампа, назвавши його "нерозважливим".
Станом на 2022 рік Сполучені Штати мали запас близько 3 мільйонів протипіхотних мін. Ці міни не використовувалися з 1991 року, з часів першої війни в Перській затоці, за винятком одного інциденту 2002 року в Афганістані, пов'язаного з одиночним боєприпасом, заявив Державний департамент у 2022 році.
Адміністрація Байдена вже взяла на себе зобов'язання підтримувати зусилля з розмінування в Україні після завершення війни. Один з американських чиновників заявив, що адміністрація поширить це зобов'язання на допомогу в розмінуванні мін, поставлених США.