ISW: Удари вглиб РФ послаблять потенціал окупантів на фронті

Українські удари вглиб Росії мають вирішальне значення для послаблення потенціалу російських військових на всій території бойових дій.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

У ніч з 18 на 19 листопада українські війська завдали першого удару по російській території, атакувавши російський склад боєприпасів у Карачеві Брянської області – через кілька днів після отримання дозволу на завдання таких ударів.

Українські військові, в тому числі Генеральний штаб, повідомили 19 листопада, що українські сили завдали удару по арсеналу 67-го Головного військово-артилерійського управління (ГРАУ) 1046-го Центру матеріально-технічного забезпечення російських військових поблизу Карачева в ніч з 18 на 19 листопада, і що цей удар спричинив початкову детонацію і 12 вторинних вибухів.

Раніше західні офіційні особи надали додаткову ясність щодо здатності України використовувати надані Заходом системи дальнього радіусу дії для завдання ударів по військових об'єктах в Росії.

Верховний комісар ЄС Жозеп Боррель заявив, що США дозволили Україні використовувати надану США зброю на відстані до 300 кілометрів на території Росії.

Помічник держсекретаря США Браян Ніколс повідомив бразильському виданню O Globo, що президент США Байден надав Україні дозвіл на використання наданої США зброї для завдання ударів по Росії, заявивши, що цей дозвіл надасть Україні більшу здатність для самозахисту.

Раніше ISW вже оцінював, що обмеження здатності України завдавати удари на великі відстані по російській території дозволило Росії зберігати безпечний простір у ближньому і дальньому тилу і використовувати його для військових операцій проти України.

"Українські удари на великі відстані по військових об'єктах в тилу Росії мають вирішальне значення для послаблення російського військового потенціалу на всьому театрі воєнних дій.

Ці дозволи, якщо вони будуть настільки широкими, як повідомляється, є новим потенціалом для України, який може суттєво послабити військові зусилля Росії" , – зазначає ISW.

Україна лише нещодавно почала отримувати системи озброєнь і військовий потенціал, необхідні для ведення сучасних широкомасштабних бойових дій.

На думку аналітиків, у майбутньому Україна може бути здатна проводити операційно значущі контрнаступи за умови, що Захід посилить розбудову українського потенціалу у великих масштабах.

"Системи і можливості, які отримує Україна, є необхідними для проведення успішних багатопрофільних широкомасштабних бойових операцій, і Україна ще не мала можливості продемонструвати, чого можуть досягти українські війська за умови належного ресурсного забезпечення.

Системна інтеграція, спроможність і ефективність українських Збройних сил на полі бою, ймовірно, можуть покращитися за умови, що Україна та її партнери продовжуватимуть виконувати важку роботу, необхідну для нарощування української динаміки" , – зазначають аналітики.

Експерти зазначають, що продовження і посилення військової допомоги Заходу залишається необхідним для того, щоб українські війська могли звільнити окуповану територію і завдати російським військовим втрат, необхідних для того, щоб змусити Путіна переосмислити свої розрахунки у цій війні.

Фахівці додають: Україна повинна вступати в будь-які майбутні переговори з Росією з позиції сили. А в інтересах Заходу залишається посилення позиції України у потенційних переговорах з РФ.

Ключові висновки ISW за 19 листопада