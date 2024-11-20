"Укренерго" скоротило графіки відключень та скасувало обмеження для низки регіонів

"Укренерго" розпорядилося на 20 листопада застосувати одну чергу відключень світла замість однієї-двох попередніми днями. Крім того, графіки скасовано у низці областей, зокрема, у Харківській, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ранок починаємо з гарної новини. В Харківській області скасовано застосування графіку погодинних відключень" , - йдеться в повідомленні "Харківобленерго".

Крім того, скасовані графіки відключень у тих областях, де вони не діяли і 18-19 листопада:

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Львівській,

Рівненській.

"В 07:23 20.11.24 отримано розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про відміну ГПВ на 20.11.24 р. до окремої команди" , - повідомили в "Закарпаттяобленерго".

"Укренерго" запровадило графіки відключень світла в Україні на 18 листопада з 6:00 до 22:00 після масованої атаки на Україну.

На 20 листопада "Укренерго" розпорядилося вимикати світло з 6:00 до 22:00 в одну чергу. Це означає відсутність світла протягом 3-4 годин у майже всіх областях.

Графіки відключень

За прогнозом експертів, графіки, запроваджені після масованої ракетної атаки 17 листопада, можуть скасувати до кінця тижня.

Ситуація в енергетичному секторі України залишається складною через значні руйнування як генеруючих, так і передавальних потужностей.

Однак НБУ покращив оцінку дефіциту електроенергії. З урахуванням імпорту е/е у 2024 році дефіцит е/е оцінюється на рівні 5% (попередня оцінка - 7%), у 2025 році - близько 6% (попередня оцінка - 8%), а у 2026 році - 3% (попередня оцінка - 5%)

У жовтні МВФ оцінив зимовий дефіцит енергії в Україні в 3-4 ГВт, що "відповідає оцінкам інших зацікавлених сторін", при цьому переважають негативні ризики через ракетні атаки і сезонні фактори.