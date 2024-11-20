ЗСУ відбили понад 60 атак окупантів на Покровському і Курахівському напрямках – Генштаб

Протягом минулої доби російські війська атакували 10 напрямків фронту, де відбулося 139 бойових зіткнень, найактивніше окупанти штурмували Покровський і Курахівський напрямки.﻿﻿ Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 20 листопада, повідомляє Українська правда.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківка, Новоєгорівка, Григорівка, Торське та Терни.

В районі Ступочок відбулось одне боєзіткнення на Краматорському напрямку.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька, Дружби та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах Променя, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр’ївки, Пустинки та Пушкіного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки.

На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив 15 штурмів наших позицій поблизу Костянтинопольського, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз без успіху атакували у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку за минулу добу наші захисники зупинили дві спроби російських загарбників просунутися вперед, окупанти отримали жорстку відсіч, зазнавши втрат, відійшли.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Сумською областю противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.