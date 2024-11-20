Українці стали менш схвально оцінювати роботу керівництва США – опитування

Останнім часом серед українців знизилася схвальна оцінка роботи керівництва Сполучених Штатів – показники повернулися до рівня, який спостерігався перед початком повномасштабної війни.﻿ Такі результати опитування опублікувала компанія Gallup, повідомляє Європейська правда.

Опитування з 2014 по 2021 рік свідчили про схвальну оцінку дій американської адміністрації на рівні від 20% до 40%. З початком повномасштабної війни, коли Вашингтон почав надавати значну допомогу і координувати західну допомогу для України, цей показник злетів до 66% і був у той час одним з найвищих у світі.

Після того показник почав поступово спадати і за результатами останнього дослідження повернувся до рівня 40%. Негативна оцінка відповідно зросла і лиш трохи менша за схвальну – 37%.

Позитивна оцінка українців щодо дій уряду Німеччини після початку повномасштабної війни зросла менш стрімко. Показники також дещо знизилися, порівняно з максимумом у 2023 році (53%) – до 50%, проте це несуттєва зміна, якщо порівнювати з оцінкою США.

Зараз позитивна оцінка німецького уряду серед українців вперше з 2022 року вища, ніж американської адміністрації.