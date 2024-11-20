У Словенії затримали протестувальника, який влаштував провокацію під час візиту Зеленської

У столиці Словенії Любляні стався інцидент під час візиту першої леді України Олени Зеленської, після якого поліція затримала одного чоловіка.

Зеленську запросив відвідати Словенію чоловік словенської президентки Алеш Мусар.

Під час візиту Зеленська, зокрема відвідала Національну та університетську бібліотеку (NUK) в Любляні, де подарувала книги українських авторів. Однак там стався невеликий інцидент.

Перед будівлею з'явився протестувальник і прокричав англійською: "Війна повинна закінчитися. Росія переможе".

Як зазначено, після цього поліція затримала і обшукала чоловіка.

"На місці події поліцейські встановили особу чоловіка. Інцидент нікому не загрожував. Поліція була поінформована про протест і вжила певних оперативних заходів у зв'язку з цим" , – розповіли в управлінні поліції Любляни .

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб висловив жаль з приводу інциденту біля будівлі бібліотеки.

Як підкреслив Голоб, це неприйнятна поведінка, якій "не повинно бути місця в нашому суспільстві".