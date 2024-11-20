Рада підтримала звільнення зі служби у разі загибелі неповнорідних родичів

Верховна Рада ухвала зміни до "Про військовий обов’язок та військову службу". Закон підтримали 308 депутатів.﻿ Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Законопроєкт №11531 відновлює право військовослужбовців на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення безвісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри.

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці, у серпні Верховна Рада передбачила відстрочку від призову не тільки для осіб чиї близькі родичі, зокрема рідний "повнорідний", але і "неповнорідний" брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Водночас за законом про мобілізацію, ухваленим у квітні, загибель чи зникнення безвісти неповнорідних брата та (або) сестри перестало бути підставою для відстрочки від призову.

Головне наукове експертне управління Верховної Ради зазначило, що таким підходом військовозобов’язані ставляться у нерівні умови стосовно тих військовозобов’язаних, у яких відповідна втрата сталася із повнорідними братом та (або) сестрою.

Адже виходячи зі змісту Сімейного кодексу України як повнорідні, так і неповнорідні брати та сестри, являються рідними братами та сестрами тому, що сама по собі наявність у братів та сестер тільки одного спільного кровного родича (батька або матері) не впливає на ступінь їх спорідненості.

"Законопроєкт спрямований на забезпечення рівних прав та можливостей військовослужбовців нарівні із чоловіками, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації в частині права на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри" , - йдеться в документі.

Нагадаємо, в серпні Верховна Рада ухвалила закон, який повертає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема "рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра", загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.