Рада проголосувала за позбавлення нагород за пропаганду та популяризацію РФ

Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.﻿ Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За його даними, президентський проєкт №11410 підтримали 283 депутати.

Президент Володимир Зеленський подав цей законопроєкт у липні.

Що встановлює закон

Законом передбачено, що суд може встановити додаткове покарання в вигляді позбавлення державних нагород осіб, визнаних винними у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Також визначено, що суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, у тому числі, питання чи є підстави для позбавлення обвинуваченого державної нагороди України.

Закон також передбачає позбавлення державних нагород рішенням РНБО, введеним в дію указом президента України.

Також встановлено, що особа, позбавлена державних нагород України, втрачає право на всі права і пільги, передбачені для осіб, нагороджених державними нагородами України.

Обґрунтування законопроєкту

Як зазначається в пояснювальній записці, окремі особи, нагороджені державними нагородами, які засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, зберігають статус нагороджених, а також можливість користуватися відповідними правами і пільгами.

Зараз позбавлення державних нагород може бути здійснено лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду.

До цього часу положення Кримінального кодексу України не передбачали такого виду покарання, як позбавлення державної нагороди України.