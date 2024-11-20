США оголосили про пакет військової допомоги для України на $275 млн

Сполучені Штати Америки у середу, 20 листопада, оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Озброєння буде надано на суму 275 мільйонів доларів.﻿ З посиланням на Пентагон, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як зазначили у Пентагоні, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для того, щоб поставити Україну на якомога сильнішу позицію.

Цей пакет є сімдесятим траншем обладнання, яке США надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року. Він надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння.

До пакета на 275 млн доларів увійшли:

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм боєприпаси;

мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм;

безпілотники;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

стрілецька зброя та боєприпаси;

підривне обладнання та боєприпаси;

хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Нагадаємо, 1 листопада голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США надали нову допомогу Україні. Минулий пакет був наданий у зв'язку з перекиданням північнокорейських військ у Росію, зокрема й у Курську область.

При цьому раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги. Їхня вартість становитиме від 500 до 750 млн доларів.