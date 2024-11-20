Путініста Машкова в Україні засудили до 10 років ув'язнення

Суд заочно засудив російського актора та прибічника путінського режиму Володимира Машкова до 10 років позбавлення волі за заклики до захоплення України та конфіскував квартиру площею 100 м² в елітному районі Одеси на узбережжі Чорного моря﻿. Про це йдеться у повідомленні СБУ, повідомляє Ділова столиця.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки 10 років позбавлення волі заочно отримав російський актор Володимир Машков, який вихваляє війну РФ проти України. Також у зловмисника конфісковано квартиру площею 100 м² в елітному районі на узбережжі Одеси" , — сказано у повідомленні.

Повідомляється, що розгляд справи проходив у спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого, оскільки Машков переховується на території РФ.

Зазначається, що Машков входить до кола головних кремлівських пропагандистів. Він неодноразово виступав на масових акціях на підтримку війни Росії проти України, закликаючи до ракетних атак на цивільну інфраструктуру.

У грудні 2023 року актора призначили співголовою виборчого штабу Путіна на незаконних "виборах" президента РФ. Тоді Машков їздив по Росії та тимчасово захоплених регіонах України, де вихваляв дії російських окупаційних угруповань.

Суд визнав Машкова винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

Наразі тривають заходи щодо притягнення засудженого до відповідальності.