Україна підписала з Естонією оборонний меморандум

Україна та Естонія зміцнюють свою співпрацю у сфері оборони. Сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння.﻿ Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна.

Цей документ є продовженням угоди про безпекову співпрацю, укладеної в червні 2024 року прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас і президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, йдеться про те, що Естонія виділить Україні допомогу в розмірі 0,25% свого ВВП на період 2024-2027 років.

Також у Меморандумі йде мова про фінансування IT-коаліції, очолюваної Естонією, що спрямована на цифровізацію і модернізацію оборонних процесів, та проведення тренувань для українських військовослужбовців.

Разом з тим, Україна ділитиметься бойовими знаннями, здобутими під час захисту від російської агресії. Ці знання сприятимуть посиленню обороноздатності Естонії та інших країн-партнерів.

Естонія надала Україні військову допомогу на суму понад 500 млн євро, або 1,4% валового внутрішнього продукту (ВВП), за якою Естонія посідає одне з перших місць у світі за обсягом допомоги, наданої як населення до ВВП.

Раніше Естонія передавала, наприклад, ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові госпіталі (у тому числі у співпраці з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо) та пакети з сухим кормом.

Також з початку повномасштабної війни в Україні, Естонія організувала навчання для понад 1500 українських оборонців в Естонії та за кордоном.

Крім того, у 2023 році за ініціативи та під керівництвом Естонії та Люксембургу було створено ІТ-коаліцію, яка підтримує створення безпечної ІКТ-інфраструктури, що відповідає стандартам НАТО, для Збройних сил України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Естонії Ханно Певкур провели зустріч у Києві 11 листопада. Вони, зокрема, обговорили новий пакет військової допомоги.