В уряді озвучили умову для відкриття авіасполучення в Україні

Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%. Але для цього потрібні серйозні системи протиповітряної оборони.﻿ Про це розповів в інтерв'ю віцепрем'єр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, пише Іван Носальський, Суспільне.

Він розповів, що від моменту ухвалення рішення про відкриття авіасполучення до запуску рейсів у Львові чи Борисполі має пройти близько 45-50 днів. Але умовою для таких кроків є безпека пасажирів.

"Архітектура безпеки передбачає дуже серйозні засоби протиповітряної оборони, задіяні сьогодні в країні за призначенням. Тому коли ми матимемо достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту, ми зможемо про це говорити. На сьогоднішній день, на жаль, це недоцільно" , - наголосив Кулеба.

Він додав, що можливість відкриття авіасполучення у 2025 році безпосередньо залежить від ситуації на фронті.