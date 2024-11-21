На передовій понад 150 зіткнень, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулось 153 бойових зіткнення з ворогом, найбільше на Покровському напрямку – 34 атаки. ﻿﻿Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 листопада, повідомляє Українська правда.

Сили оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, до того ж уражено пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога.

На Харківському напрямку ворог 4 рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 7. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку військові зупинили 10 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Чернещини, Зарічного, Григорівки, Серебрянки та Тернів.

На Сіверському та Краматорському напрямках ворог штурмових та наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Сіверськ, Часів Яр та Липівка. Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, ворог 7 разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

34 атаки, таку кількість за минулу добу, відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Новоолексіївка, Григорівка та Пушкіне.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка окупанти 29 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

29 атак противника зупинили оборонці в районі Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки, що на Времівському напрямку.

На Придніпровському напрямку захисники 6 разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 керованих авіабомб.