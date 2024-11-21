Меркель у мемуарах пояснила гальмування вступу України до НАТО

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у мемуарах пояснює свої дії з гальмування намірів України вступити до НАТО. Уривок з мемуарів колишньої очільниці німецького уряду публікує Die Zeit, повідомляє Європейська правда.

Як зазначає Меркель, вона намагалася загальмувати прагнення України якнайшвидше вступити до НАТО, оскільки вже тоді побоювалася військової відповіді з боку Росії.

У книзі вона пише про вирішальний саміт НАТО 2008 року, коли обговорювали план надання статусу кандидата Україні та Грузії.

"Я розуміла бажання країн Центральної та Східної Європи якомога швидше стати членами НАТО, але прийняття нового члена має принести більше безпеки не тільки їм, а й НАТО" , – йдеться у книзі Меркель.

Тодішня канцлерка також побачила ризики щодо закріпленої договором присутності російського Чорноморського флоту на українському півострові Крим.

"Такого сплетення з російськими військовими структурами не було раніше в жодного з кандидатів на вступ до НАТО" , – зазначає вона.

Нагадаємо, Ангела Меркель вперше стала депутаткою Бундестагу у 1990 році, а з 2000 до 2018 року була лідеркою правоконсервативного Християнсько-демократичного союзу. Шістнадцять років, аж до виборів 2021 року, вона була незмінною канцлеркою Німеччини, та за власним вибором вирішила більше не балотуватися.

За перебування на посаді Ангела Меркель вважалась однією з найбільш впливових політикинь Європи та світу.

Однак після повномасштабного вторгнення в Україну Меркель почали різко критикувати за політику умиротворення Росії, все більшу залежність від російського газу та відмову визнати свої помилки на посаді.