Зеленський та Сирський зустрілися з військовим командуванням Британії

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 21 листопада зустрілися з британською делегацією на чолі з начальником штабу оборони Британії адміралом Ентоні Радакіном. ﻿З посиланням на пресслужбу Офісу президента України та соцмережі глави держави, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як розповів Зеленський, під час зустрічі з британською делегацією обговорили оборонну співпрацю між Україною та Великою Британією, "зосередившись на розвитку та посиленні технологічних можливостей ЗСУ".

"Особливу увагу було приділено поточним військовим потребам України та постійній підтримці з боку наших партнерів. Дякую народу та уряду Великої Британії за довготривалу підтримку. Наші країни мають гарні контакти та міцну співпрацю" , - додав президент.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Велика Британія стала одним із провідних партнерів України у сфері оборони та безпеки.

Британський уряд постачає Україні широкий спектр військової техніки, серед яких й далекобійні ракети Storm Shadow.

Окрім військової техніки, Велика Британія проводить підготовку українських військових на своїй території.

Також на початку жовтня, Лондон надав Києву 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 4,5 млрд доларів) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

А днями Британія виділила на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів (понад 9,5 млн доларів). Їх витратять на закупівлю дронів.