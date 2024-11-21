Вучич вважає, що Путін "не блефує" і через це світ наближається до катастрофи

Президент Сербії Александар Вучич на тлі повідомлень про удар РФ новим типом ракети по Україні заявив, що наближається катастрофа – і закликав до перемир’я. Він вкотре підкреслив, що світ скочується до катастрофи. З посиланням B92, повідомляє Європейська правда.

Коментуючи інформацію, що Росія нібито націлила на Україну міжконтинентальну балістичну ракету, президент Сербії сказав, що він зайнятий внутрішніми подіями і недостатньо стежив за цим моментом на міжнародній арені. Але Вучич відзначив, що "добре знає Путіна", і той – не блефує.

"Я добре знаю Путіна, він також може злитися на мене, але якщо хтось думає, що ви можете стріляти всім, що прийде в голову, на території РФ, і що це залишиться без відповіді – то він або не знає його (Путіна), або він ненормальний" , – сказав Вучич.

Він вкотре підкреслив, що світ скочується до катастрофи.

"Я знаю, ні люди, слухайте, що він (Путін) вам говорить. Ніхто не блефує, і, на жаль, ми вступаємо в катастрофу" , – додав сербський президент.

Він зазначив, що Сербія не хоче смертей, і що вона хоче перемир'я.