Серйозне збільшення масштабу війни - Зеленський про удар РФ новою ракетою

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву глави Кремля Володимира Путіна про застосування по території України ракети середньої дальності "Орєшнік".﻿﻿ ﻿З посиланням на Зеленського у соцмережах, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України – контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів" , - зазначив президент України.

За словами президента, Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну.

"Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу" , – заявляє Зеленський.

Він також нагадав, що Україна вже не вперше застосовує далекобійну зброю і це не стало якимось новим кроком.

"І маємо на це повне право згідно норм міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б’ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські "шахеди", коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із Північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою – він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру.