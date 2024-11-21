Пісторіус сказав, що не змагатиметься за посаду канцлера Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не буде змагатись за посаду канцлера від Соціал-демократичної партії, яку очолює чинний глава уряду Олаф Шольц.﻿ Про це йдеться в його відеозверненні, яке наводить Spiegel, повідомляє Європейська правда.

Як заявив Пісторіус, він поінформував керівництво СДПН та парламентську фракцію, що не може "балотуватися на посаду федерального канцлера.

"У нас є видатний федеральний канцлер в особі Олафа Шольца", який уособлює "розум і розсудливість, що має особливе значення в сучасному світі" , - додав глава Міноборони Німеччини.

Він заявив, що агітуватиме за Шольца під час виборчої кампанії, а дискусії довкола кандидатури кандидата в канцлери назвав такими, що шкодять Соціал-демократичній партії.

Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що прагне знову стати кандидатом соціал-демократів на посаду канцлера на дострокових виборах, що мають відбутися у лютому.

Але в останні дні все більше партійців виступали проти того, щоб Шольц вів партію на вибори як кандидат у канцлери. Бажаним кандидатом багатьох соціал-демократів назвали міністра оборони Бориса Пісторіуса.

64-річний Пісторіус вже кілька місяців є найпопулярнішим політиком Німеччини. Водночас він і раніше говорив, що не має амбіцій стати главою німеччини уряду.