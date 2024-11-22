США переглядають ядерну стратегію через посилення потенціалу Китаю та РФ
Міністерство оборони США переглядає підходи до ядерного стримування на тлі зростаючого ядерного потенціалу Китаю і Росії, а також можливої відсутності міжнародних угод про контроль над озброєннями після лютого. Про це заявив заступник помічника міністра оборони США з питань ядерної політики та протидії зброї масового знищення Річард К. Джонсон, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Він зазначив, що в сучасному світі США стикаються з численними ядерними суперниками, які активно модернізують свої арсенали і відводять ядерній зброї важливе місце в стратегіях національної безпеки.
За його словами, логіка ядерного стримування залишається актуальною, але для забезпечення безпеки в умовах ескалації ядерного протистояння можуть знадобитися зміни в Огляді ядерної політики 2022 року.
Міністерство оборони спільно з Національним управлінням з ядерної безпеки робить кроки для зміцнення ядерного стримування. Серед ключових заходів:
- Модернізація гравітаційної бомби B61-13, яка стане покращеною версією попередньої моделі та проводитиметься Національним управлінням ядерної безпеки Міністерства енергетики.
- Підвищення готовності підводних човнів класу Ohio оснащених ядерною зброєю.
15 листопада Міноборони представило Конгресу оновлену доповідь про стратегію застосування ядерної зброї, відому як "Доповідь 491". У ній відображено зміни, спрямовані на протидію зростаючим загрозам, включно зі збільшенням і диверсифікацією ядерних арсеналів потенційних супротивників.
Основні положення нової стратегії
- Стримування кількох ядерних суперників одночасно.
- Інтеграція неядерних можливостей підтримки ядерного стримування.
- Управління ескалацією у відповідь на обмежені ядерні або висококонсеквенційні неядерні напади.
- Розширені консультації з союзниками та партнерами для зміцнення колективної безпеки.
Доповідь підкреслює, що стримування не є універсальним рішенням. Для зниження стратегічних загроз необхідно також приділяти увагу контролю над озброєннями, зниженню ризиків і запобіганню ядерному розповсюдженню.
За словами Джонсона, поточна програма ядерної модернізації - хоча й масштабна - може бути недостатньою для відповіді на виклики майбутнього. США продовжують адаптувати свою стратегію, щоб забезпечити безпеку і надійність ядерного стримування.