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США переглядають ядерну стратегію через посилення потенціалу Китаю та РФ

США переглядають ядерну стратегію через посилення потенціалу Китаю та РФ
Фото: Lisa Ferdinando

Міністерство оборони США переглядає підходи до ядерного стримування на тлі зростаючого ядерного потенціалу Китаю і Росії, а також можливої відсутності міжнародних угод про контроль над озброєннями після лютого.﻿ Про це заявив заступник помічника міністра оборони США з питань ядерної політики та протидії зброї масового знищення Річард К. Джонсон, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Він зазначив, що в сучасному світі США стикаються з численними ядерними суперниками, які активно модернізують свої арсенали і відводять ядерній зброї важливе місце в стратегіях національної безпеки.

За його словами, логіка ядерного стримування залишається актуальною, але для забезпечення безпеки в умовах ескалації ядерного протистояння можуть знадобитися зміни в Огляді ядерної політики 2022 року.

Міністерство оборони спільно з Національним управлінням з ядерної безпеки робить кроки для зміцнення ядерного стримування. Серед ключових заходів:

  • Модернізація гравітаційної бомби B61-13, яка стане покращеною версією попередньої моделі та проводитиметься Національним управлінням ядерної безпеки Міністерства енергетики.
  • Підвищення готовності підводних човнів класу Ohio оснащених ядерною зброєю.

15 листопада Міноборони представило Конгресу оновлену доповідь про стратегію застосування ядерної зброї, відому як "Доповідь 491". У ній відображено зміни, спрямовані на протидію зростаючим загрозам, включно зі збільшенням і диверсифікацією ядерних арсеналів потенційних супротивників.

Основні положення нової стратегії

  • Стримування кількох ядерних суперників одночасно.
  • Інтеграція неядерних можливостей підтримки ядерного стримування.
  • Управління ескалацією у відповідь на обмежені ядерні або висококонсеквенційні неядерні напади.
  • Розширені консультації з союзниками та партнерами для зміцнення колективної безпеки.

Доповідь підкреслює, що стримування не є універсальним рішенням. Для зниження стратегічних загроз необхідно також приділяти увагу контролю над озброєннями, зниженню ризиків і запобіганню ядерному розповсюдженню.

За словами Джонсона, поточна програма ядерної модернізації - хоча й масштабна - може бути недостатньою для відповіді на виклики майбутнього. США продовжують адаптувати свою стратегію, щоб забезпечити безпеку і надійність ядерного стримування.

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