Білий дім: Удар "Орєшніком" не змінить підтримку України з боку США

У Білому домі запевняють, що удар РФ експериментальною балістичною ракетою по Дніпру не зупинить підтримку України з боку нинішньої адміністрації США. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Європейська правда.

Жан-П’єр поставили питання, чи вважають у Білому домі російський удар по Дніпру відповіддю на дозвіл для України застосовувати американські ракети ATACMS для атак на РФ.

У відповідь вона зазначила, що такі російські атаки не зупинять американську допомоги для України.

"Сполучені Штати надають Україні сотні додаткових ракет Patriot і AMRAAM для зміцнення її протиповітряної оборони. Багато з них вже поставлені...І, як я щойно сказала, президент у вересні...говорив про розширення безпекової допомоги Україні. І ми збираємося продовжувати це робити" , – підкреслила представниця Білого дому.

За її словами, допомога США спрямована на те, щоб Україна зміцнювала свої можливості, зокрема протиповітряну оборону, і щоб поставити Україну в "найкраще можливе становище на полі бою".

Жан-П’єр нагадала про оголошення нового пакета допомоги для України на суму $275 мільйонів раніше цього тижня.

"І це буде тривати. І тому ми не будемо зупинятися. Ми продовжуватимемо стежити за тим, щоб в українців було все необхідне на місцях" , – додала вона.

Нагадаємо, увечері в четвер господар Кремля Владімір Путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

У Пентагоні уточнили, що Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж".