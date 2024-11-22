Шмигаль анонсував надання Україні $50 млрд під російські активи

Україна сподівається, що механізм країн "Великої сімки", який передбачає виділення Україні 50 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів, запрацює у 2024 році.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Працюємо над тим, аби до кінця року запрацював механізм, за яким Україна отримає 50 млрд доларів від країн G7. Це кошти, які будуть надані нашій країні завдяки використанню прибутків від заморожених російських активів" , - сказав він

За його словами, це допоможе забезпечити нашу стійкість та продовжити швидку відбудову.

Безповоротна допомога на 50 млрд доларів

У червні лідери країн "Великої сімки" домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 мільярдів доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

США обіцяли надати 20 млрд доларів із цих 50 млрд доларів, вони ще не надані, але звіти із США вказували, що гроші готуються цього року.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що безповоротна допомога країн G7 за рахунок російських активів почне надходити вже найближчим часом.

Як зазначив Пишний, міжнародні партнери суттєво наблизилися до надання Україні безповоротної позики, забезпеченої доходами від знерухомлених російських активів, обсягом до 50 млрд доларів у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans.

"Досягнення відповідних домовленостей, які дають Україні розраховувати на те, що ця сума буде доступна вже найближчим часом, вже у наступному році" , - сказав він.

За його словами, зараз відбуваються бюрократичні процеси у США, Європі та Японії щодо умов надання 50 млрд гривень.

Голова НБУ нагадав, що інструмент було погоджено лідерами G7 на політичному рівні, і зараз він набуває "остаточних, на технічному рівні обрисів".