Україна представить НАТО докази застосування РФ експериментальної ракети – МЗС

Київ ініціював проведення засідання у форматі Україна-НАТО через застосування Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності. Партнерам буде представлено докази й оцінку. ﻿ Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Сибіги, застосування Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності створює нові ризики для цивільних й є загрозою для спільної трансатлантичної безпеки.

"Тому ми ініціювали вже проведення засідання у форматі Україна-НАТО. Ми маємо вже дату, це вівторок, наступного тижня (26 листопада, - ред.). До цього часу ми намагатимемося максимально зібрати докази, провести необхідні дослідження, щоб більш предметно представити нашим союзникам наше бачення, наші оцінки як і наслідків, так і характеру зброї, якою було завдано удар" , - заявив міністр.

Під час засідання Україна - НАТО в фокусі будуть посилення оборонних спроможностей країни й її протиповітряної оборони. У тому ж числі Київ ставитиме питання щодо обмеження російських можливостей продукувати такого типу зброю і зменшення їхніх можливостей в оборонній галузі, яка продовжує зростати попри санкційний тиск.

Застосування Росією МБР

21 листопада російські війська здійснили черговий обстріл міста Дніпро. Втім, цього разу терористи застосували міжконтинентальну балістичну ракету, аеробалістичну Х-47М2 "Кинджал" та сім крилатих ракет Х-101.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив використання міжконтинентальної ракети. Європейський союз (ЄС) рішуче засудив цей напад, зазначивши, що Росія продовжує небезпечну гру з ядерною риторикою.