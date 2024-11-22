РФ з ночі атакує Україну дронами - Повітряні Сили

Протягом доби 22 листопада Росія випустила по Україні 114 різноманітних безпілотників, протиповітряна оборона знищила 64 дрони, 41 безпілотник локаційно втрачено, за чотирма ще ведеться полювання. З посиланням на Повітряні сили в соцм﻿﻿ережах, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що протягом поточної доби із 01.30 22 листопада окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із російського міста Орел.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 114 повітряних цілей противника.

Станом на 17.30 протиповітряною обороною збито 64 ворожих безпілотників, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах.

41 безпілотник — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще два російські БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії та Білорусі.