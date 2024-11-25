Експрезидентка Тайваню: США мають допомогти Україні, у нас ще є час

Сполучені Штати повинні приділяти пріоритетну увагу допомозі Україні, попри зростаючу загрозу китайського вторгнення через Тайванську протоку.﻿ Про це заявила колишній президент Тайваню Цай Ін-вень, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Вони повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям. У нас [Тайваню] ще є час" , - підкреслила вона.

Заява прозвучала після слів глави Індо-Тихоокеанського командування США адмірала Семюела Папаро про те, що постачання зброї Україні почало впливати на готовність американських військових до потенційного конфлікту в Азії. Зокрема, йдеться про скорочення запасів озброєння, таких як системи Patriot і ракети класу "повітря-повітря".