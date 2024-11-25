Росіяни перемістили точку таємної перевалки нафти в Греції – ЗМІ

Таємне перевантаження російських паливних вантажів між танкерами в морі перемістилося в нові точки біля берегів Греції після того, як країна використала військово-морські навчання, щоб заблокувати цю діяльність в одному місці.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Близько 1 мільйона барелів на місяць дизельного пального, мазуту та інших нафтопродуктів перекидається поблизу островів Лесбос і Хіос в Егейському морі.

Цей район став популярним лише після того, як військово-морський флот Греції провів навчання в Лаконській затоці, яка раніше була місцем № 1 для такої практики в Європі.

Різке збільшення кількості перевезень російської нафти і палива з судна на судно в Європі та навколо неї викликало занепокоєння з боку екологів через питання щодо безпеки і страхування суден, які беруть у них участь.

Ця практика, яка іноді здійснюється таємно, з вимкненими або фальсифікованими цифровими маяками, може допомогти приховати походження нафти, допомагаючи обійти санкції.

Перехід з судна на судно все ще відбувається поблизу Лаконічної затоки, але зі значно меншою швидкістю після того, як почалися військово-морські навчання Греції. Маневри не торкнулися вузької ділянки води, і саме в цьому місці вони й досі відбуваються.

Передачі також стали регулярними біля італійського порту Аугуста з травня, коли грецький флот розпочав свої навчання.