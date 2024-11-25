У Білорусь вночі залетіла рекордна кількість безпілотників – "Гаюн"

За минулу добу в Білорусі зафіксували рекордно високу кількість "Шахедів", що заходили з України.﻿﻿ Про це пише аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн", повідомляє Українська правда.

Монітори зафіксували, що 38 "Шахедів" заходили в Білорусь за добу, щонайменше 1 збитий, авіація підіймалася 4 рази. Це, за даними аналітиків, є абсолютним добовим рекордом за всю історію моніторингу.

"Щонайменше один "Шахед" долетів до Мозиря, були десятки проходів через "білоруський коридор", а також щонайменше 3 рази "Шахеди" залітали в Гомельський район, у районі прикордонного переходу Нова Гута" , – йдеться у повідомленні.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що, 25 листопада Сили оборони знищили 71 безпілотник зі 145, запущених ворогом, 71 БпЛА – локаційно втрачені.