У ЄС заявили, що Азербайджан не може постачати російський газ

У Єврокомісії запевняють, що російський газ не може потрапляти до ЄС під виглядом газу з Азербайджану. Про це сказав речник Єврокомісії з кліматичних та енергетичних питань Тім Макфі, повідомляє Європейська правда.

На щоденному брифінгу Єврокомісії журналісти попросили прокоментувати припущення про те, що Росія прямо чи опосередковано виграє від азербайджанського імпорту газу до ЄС.

Речник зазначив, що Південний газовий коридор, яким надходить азербайджанський газ до ЄС через територію Грузії і Туреччини, сполучений лише з азербайджанськими газовими родовищами, не ширшою національною ГТС.

"Тож Південний газовий коридор не постачає російського газу до ЄС", – зазначив Тім Макфі.

Він зазначив, що Азербайджан за останні два роки імпортував менш як 1 млрд кубометрів на рік з Росії для власного споживання та експортує близько 24 млрд кубометрів загалом, з яких приблизно половина надходить на ринок ЄС.

У давніших повідомленнях Єврокомісії згадували, що у 2023 році країни ЄС отримали з Азербайджану близько 12 млрд кубометрів газу, що приблизно на 45% більше, ніж у 2021 році.