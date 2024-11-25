ОБСЄ обговорить використання Росією "Орєшніка" - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що удар російською експериментальною балістичною ракетою по Дніпру на прохання України обговорять у межах Організації з безпеки і співробітництва в Європі в середу, 27 листопада.﻿﻿ З посиланням на Сибігу у соцмережах, повідомляє Українська правда.

За його словами, ОБСЄ "у відповідь на терміновий запит України" обговорить ескалацію використання Росією балістичної ракети середньої дальності в її агресії проти України на спеціальному спільному засіданні Постійної ради та Форуму зі співробітництва в галузі безпеки.

"Росія становить найбільшу загрозу безпеці в регіоні ОБСЄ. Її неприйнятні дії демонструють, що лише Москва прагне до розширення війни. Вони мають бути засуджені та припинені. Ми будемо використовувати всі міжнародні майданчики та механізми для посилення глобального тиску на агресора" , – додав міністр.

ОБСЄ – чи не єдина пан'європейська організація, де Росія досі є членом. Водночас через те, що всі рішення ОБСЄ ухвалює консенсусом, Москва блокує будь-які неугодні їй рішення.

Раніше повідомлялось, що у зв'язку з першим застосуванням Росією по території України експериментальної балістичної ракети, яку росіяни охрестили "Орєшніком" 26 листопада відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО.

Глава МЗС Андрій Сибіга раніше зазначав, що в Києві сподіваються на "конкретні, змістовні результати" після проведення Ради Україна-НАТО.

Водночас віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що на зустрічі говоритимуть загалом про підтримку України.