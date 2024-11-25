У Байдена серйозно сприймають погрози РФ щодо нової бази ППО у Польщі

Білий дім серйозно сприймає погрози Кремля "нейтралізувати" базу протиракетної оборони в польському місті Редзіково. Однак США все одно непохитні щодо підтримки. З посиланням на заяву радника Білого дому з питань комунікацій Джона Кірбі, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Нещодавно на півночі Польщі, у селищі Редзіково, було відкрито базу протиракетної оборони США Aegis Ashore. На що Російська Федерація пригрозила Варшаві "потенційним ураженням".

"Такі погрози повинні сприйматися серйозно, і ми це робимо. Якими б безрозсудними та безвідповідальними вони не були, ми сприймаємо їх серйозно" , - сказав Кірбі.

Водночас він додав, що президент США Джо Байден є непохитним і що США будуть робити все можливе, аби переконатися, що американські війська на європейському континенті перебувають у безпеці.

"І, що не менш важливо, ми дуже серйозно ставимося до наших зобов’язань за п’ятою статтею перед нашими союзниками по НАТО. Це непохитно, і це не зміниться" , - підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, що речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що база протиракетної оборони в Польщі давно поповнила список пріоритетних цілей для потенційного ураження Росією.

Натомість Варшава відкинула заяви МЗС Росії про те, що нова база протиракетної оборони США на півночі Польщі нібито становить загрозу для Москви.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський наголосив, що військова протиракетна база НАТО у польському Редзіково є суто оборонною. Попри провокативні заяви Російської Федерації.