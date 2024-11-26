Пенсійний фонд у листопаді дещо скоротив виплати

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за листопад 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано суму 63,6 млрд гривень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Це трохи менше, ніж у жовтні, коли ПФУ виплатив рекордну суму в історії фонду – 64 млрд гривень.

Всього з початку року Пенсійний фонд перерахував на пенсії 677,9 млрд гривень, у тому числі:

Листопад – 63,6 млрд гривень,

Жовтень – 64,0 млрд гривень,

Вересень – 62,9 млрд гривень,

Серпень – 63,5 млрд гривень,

Липень – 62,4 млрд гривень,

Червень – 62,3 млрд гривень,

Травень – 60,9 млрд гривень,

Квітень – 60,5 млрд гривень,

Березень – 57,6 млрд гривень,

Лютий – 51,0 млрд гривень,

Січень 50,4 млрд гривень.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 851,86 гривень. Він зріс з початку року на 466,61 гривень або на 8,7%. При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 6,5%. Таким чином, зростання реального розміру пенсій склало близько 2%.

Число пенсіонерів з початку року скоротилося на 173 944 особи до 10 342 593.

Основне підвищення пенсій в Україні відбулося на початку року, коли в Україні було проведено індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.

Нагадаємо, витрати Пенсійного фонду України на виплати пенсій у 2023 році склали 672,0 млрд гривень. Це на 17,1% (або на 97,8 млрд гривень) більше, ніж у 2022 році.

Середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Середньорічна інфляція становила 12,9%.