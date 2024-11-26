WP: Радник Трампа вимагав гроші за отримання посад у новій адміністрації

Один з радників Трампа Боріс Епштейн нібито просив гроші в осіб, зацікавлених працювати у майбутній адміністрації, за просування їхніх кандидатур. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на двох співрозмовників, повідомляє Європейська правда.

Ситуацію нібито описали у внутрішньому документі, який підготували юристи Дональда Трампа за його розпорядженням – коли до нього долетіли чутки, що радник хотів якоїсь винагороди для себе від потенційних кандидатів. Раніше про існування такої доповіді повідомив телеканал CNN.

Боріс Епштейн, який є одним з ключових радників Трампа, нібито просив претендентів на посади у новій адміністрації виплачувати йому гонорар за консультаційні послуги в обмін на лобіювання їхніх кандидатур. Епштейн відігравав вагому роль у підготовці роботи нової адміністрації, проводячи тривалий час на віллі Трампа у Мар-а-Лаго і пропонуючи йому кандидатів на ті чи інші посади.

Серед тих, у кого Епштейн без успіху просив таку винагороду, нібито Скотт Бессент, який врешті став кандидатом на посаду міністра фінансів.

Згідно з документом, після першої співбесіди Бессента з Трампом ще у лютому Епштейн запросив його на обід у ресторан і там попросив про щомісячний гонорар у розмірі 30 тисяч доларів за просування його кандидатури. Той не погодився. Згодом була ще одна пропозиція, яку той теж відхилив.

Також у документі йдеться, що Епштейн сконтактував зі співробітником попередньої адміністрації Трампа, який зараз є підрядником в оборонній сфері, та захотів від нього щомісячно 100 тисяч доларів протягом перехідного періоду в обмін на лобіювання у Пентагоні. Той відмовився і потім давав свідчення юристам Трампа.

Доповідь завершили висновком, що Трампу варто призупинити співпрацю з Епштейном через усі ризики, які створила така поведінка, а самому раднику можуть загрожувати навіть кримінальні звинувачення.

Епштейн відкидає усі звинувачення.

Консервативний портал Just the News взяв коментар у Трампа і той розкритикував дії свого соратника.

"Мабуть, у будь-якого президента є навколо такі люди, які намагаються заробити на цьому… Це ганебні випадки, але таке трапляється. Але ніхто з тих, хто працює на мене у будь-якій ролі, не має намагатись заробити" , – цитують Трампа.

Нагадаємо, у США закрили федеральну справу проти Дональда Трампа стосовно його впливу на результати президентських виборів 2020 року, кульмінацією яких став штурм Капітолія.