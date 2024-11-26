Майже 80% громадян України працюють або шукають роботу в Польщі

Частка людей, які працюють або шукають роботу серед громадян України в Польщі у 2024 році, становить 78% і є вищою, ніж серед громадян Польщі. Про це йдеться в дослідженні Нацбанку Польщі, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається в дослідженні, робота є основним джерелом доходу для українців в Польщі, а також фактором, що сприяє їх тривалому перебуванню в РП. Близько половини респондентів (і довоєнні мігранти, і воєнні біженці) заявляють, що це є можливістю утримувати себе та свою родину. Також серед мотивів залишатися в Польщі є можливість знайти роботу, яка приносить задоволення.

Рівень зайнятості українців в Польщі зростає завдяки працевлаштуванню біженців, які прибули в країну після 2022 року. З іншого боку безробіття серед біженців в цілому є вищим, ніж у польській економіці. У дослідженні йдеться також про те, що 19% воєнних мігрантів є безробітними, оскільки "значна частина жінок-біженок, які доглядають за дітьми, шукають роботу на неповний робочий день, що є проблемою, враховуючи низький рівень використання контрактів на неповний робочий день в польській економіці".

"Польща є країною, де відсоток працевлаштування українських біженців вищий порівняно з іншими європейськими державами. І попри те, що польські роботодавці досі відчувають дефіцит кадрів на вакансіях, які раніше заповнювали українські чоловіки, внесок біженців у розвиток польської економіки минулого року склав приблизно 1% ВВП" , – розповідає Мар’яна Семенюк, директорка рекрутації Міграційної платформи EWL.

Відсоток громадян України, які декларують намір оселитися в Польщі на постійне проживання, не зростає: такий намір висловлюють 50% довоєнних мігрантів і 20% біженців. Натомість у дослідженні Нацбанку Польщі йдеться, що усе більше громадян України ще не визначилися з планами на майбутнє. Порівняно з попередніми дослідженнями, відсоток відповідей "важко сказати" у планах проживання в Польщі зріс – як серед довоєнних мігрантів (з 36% до 39% у 2023 році), так і серед біженців (з 48% до 56% у 2023 році).

Житлова ситуація довоєнних мігрантів і біженців поступово покращується, що свідчить про інтеграцію біженців. Трохи понад 70% відсотків мігрантів з обох груп винаймають житло. Натомість значно вищим є відсоток українців, які мають власну квартиру серед довоєнних іммігрантів.

Понад 90% українських дітей вчаться у польській системі освіти. На думку батьків найбільшими труднощами для дітей під час перебування в Польщі є: незнання польської мови (36% відповідей), відсутність друзів (33% відповідей) і погіршення рівня життя в порівнянні з ситуацією перед початком війни (29% відповідей).

Мігранти продовжують підтримувати своїх близьких в Україні. Зокрема, 40% переказує кошти, а 49% забезпечує матеріальною допомогою, в першу чергу членів родини. І ця тенденція зростає.

У гендерній структурі українців в Польщі переважають жінки – приблизно 67%. Половина респондентів є віком 27-44 років, 47% мігрантів – добре освічені люди. Переселенці приїжджають з усіх регіонів України.

Дослідження проводилося серед мігрантів з України в період з травня по липень 2024 року.