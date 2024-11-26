Президент Литви допустив причетність РФ до катастрофи літака у Вільнюсі

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що через деструктивну поведінку Росії будь-які рідкісні нещасні випадки у Європію тепер природно викликають підозри, чи не було це диверсією. Його коментар наводить литовське Delfi, повідомляє Європейська правда.

Науседа сказав, що поки рано говорити про якісь конкретні версії катастрофи літака над Вільнюсом.

"Ще раз повторю: звісно, є ймовірність, що це диверсія, виключати цього не можна. Тож її будуть серйозно досліджувати" , – зазначив президент.

"Потрібно визнати, що дії Росії, її деструктивна поведінка тепер змусить чи не кожну авіакатастрофу розглядати через таку призму, як ймовірне втручання російських спецслужб" , – додав Гітанас Науседа.

Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Внаслідок аварії один з пілотів загинув, ще троє членів екіпажу вижили.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправили з Литви.