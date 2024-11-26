З початку року затримали вже 179 паліїв, яких вербує РФ – Нацполіція

Диверсійна діяльність РФ з вербування громадян України через телеграм-канали здійснювати є одним з основних чинників дестабілізації: у 2024 році затримано вже 179 паліїв.﻿﻿ Про це заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, повідомляє Українська правда.

"Це підпали автомобілів військових, залізничної інфраструктури, державних підприємств. Завдання кримінальної поліції – швидко встановлювати та притягувати зловмисників до відповідальності, аби запобігти наступним злочинам. За десять місяців поліцейські затримали 179 осіб, які скоїли підпали на замовлення російських спецслужб" , – розповів він.

Нєбитов зазначив, що Нацполіція в умовах війни утримує стабільну криміногенну ситуацію. Поліцейські на сході працюють під ракетними обстрілами та прицільними ударами FPV-дронів, розкривають злочини, а також рятують людей.