Україна потребує інвестицій "оборонки", а не іноземні війська - Міноборони Естонії

Україна потребує грошей, інвестованих у власну військову промисловість, а не іноземних військ, щоб вести війну проти Росії.﻿ Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю The Hill, повідомляє Європейська правда.

У той час як президент Байден зняв обмеження на поїздки американських військових підрядників в Україну для надання допомоги в технічному обслуговуванні та ремонті обладнання, європейські лідери, як повідомляється, обговорюють, чи відправляти війська в Україну для навчання і надання допомоги.

Але Певкур вважає, що ризики такого кроку переважають переваги, навіть якщо Україна стикається з нестачею живої сили і бореться за підтримання бойового духу, а Росія розгортає тисячі північнокорейських військ для посилення своїх фронтових сил.

"Наскільки я знаю, українці можуть впоратися з усім цим, коли ми зможемо надати їм все необхідне для боротьби з Росією" , – сказав Певкур.

Міністр оборони Естонії сказав, що несподівана операція України в Курській області Росії в серпні було втраченою можливістю збільшити підтримку Києва.

"Під час Курського контрнаступу був величезний імпульс у цій війні, але тоді українцям не вистачило ні техніки, ні вогневої потужності, щоб просунутися далі" , – сказав він.

"Я вважаю, що це була втрачена можливість для українців разом із Заходом. ... Ми повинні спільно вирішити, чи допомагаємо ми Україні боротися, чи перемагати? І якщо ви хочете допомогти їм перемогти, ви повинні зробити цей додатковий крок" , – зазначив міністр.

Певкур закликав до нового поштовху у фінансуванні інвестицій України у власне військове виробництво, зазначивши, що українці будують за рік у шість-сім разів більше гаубиць, ніж виробляється, наприклад, у Франції.

"Їхня промисловість дійсно нарощує виробництво" , – сказав він.

За словами Певкура, українська промисловість здатна виробляти військової техніки на суму близько 30 мільярдів доларів на рік, але вона може витратити лише 15 мільярдів доларів.

"Це означає, що українська промисловість має вдвічі більше можливостей. Тож коли вам нічого дати з власних запасів, дайте їм гроші – це просте послання" , – заявив він.

Як повідомлялося, Швеція невдовзі оголосить про виділення значних коштів на розробку і виробництво Україною власної далекобійної зброї.

Перед цим міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки, таким чином долучившись до "данської моделі" військової підтримки України