Defense Express підрахували запаси Storm Shadow у Британії, Франції та інших країнах

Україна періодично отримує від країн-партнерів крилаті ракети Storm Shadow/SCALP. Однак скільки саме ракет було передано, та скільки залишилось у партнерів - не розголошується, пише Наталія Кава, Defense Express.

За даними Defense Express, Британія замовила виготовлення 900 ракет, а Франція - 500 SCALP 1997 році. А у 1999 році ще 200 ракет замовила Італія. Варто зауважити, що ці ракети також замовляли країни, як навряд будуть їх постачати Україні.

Наприклад ОАЕ, які у 1997 році замовляли підверсію Storm Shadow під назвою Black Shaheen у кількості 600 одиниць. Греція замовляла 90 одиниць у 2000 та 2003 роках.

У ЗМІ є також інформація про те, що у Саудівська Аравія замовила 200 цих ракет у 2006 році. А Катар замовив 140 ракет у 2015 році. Ймовірно, Індія теж могла замовити невелику кількість Storm Shadow у 2016 році разом із Rafale. Однак останнім замовником став Єгипет - він отримав їх разом із замовленими французькими винищувачами у другій половині 2010-х.

З цього можна зробити висновок, що у світі є понад 2600 одиниць, і ще "плюс" невідома кількість для Індії та Єгипту.

При цьому виробник Storm Shadow / SCALP заявляв, що станом на 2017 рік офіційно було вироблено та замовлено близько 3000 ракет, а кількість наявних та майбутніх операторів - 9. З цього слідує, що кількість операторів, включно з Саудівською Аравією, а також орієнтовна загальна кількість замовлених крилатих ракет збігається.

Однак, як пише Defense Express, варто брати до уваги, що Україні доступні лише ті ракети, які є в арсеналі Великої Британії, Франції та Італії. Тобто це близько 1600 ракет. При цьому частину з цієї кількості, близько 100 штук, могли використати під час різних операцій, починаючи з 2003 року в Іраку.

Варто враховувати і відновлення та обслуговування наявних ракет. Адже Франція та Велика Британія замовляли ремонт "середини життєвого циклу" у 2017 році з планом отримати перші відновленні крилаті ракети у 2020. Попри те, що перші плани могли не охоплювали всі ракети, то після 2022 року вони точно мали бути розширені.

Ще один фактор - це додаткове виробництво Storm Shadow. Адже замовники, скоріш за все, отримували саме нові ракети. З цього слідує, що виробничі лінії Storm Shadow/SCALP у MBDA можуть бути ще "теплими", а виробництво ракет цілком може вестись.

Використання Україною Storm Shadow по території РФ

Минулого тижня західні ЗМІ повідомили, що Сили оборони України вперше застосували британські ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.

23 листопада ЗМІ писали про те, що внаслідок удару Storm Shadow по підземному військовому командному пункту в селі Мар’їно Курської області загинули 500 північнокорейських солдатів і російські офіцери.

Однак уряд Британії не розголошував, яку кількість Storm Shadow було надано Україні під час широкомасштабної війни. Востаннє Міністерство оборони Британії підтверджувало постачання цих ракет в Україну в квітні, коли главою уряду був Ріші Сунак.

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