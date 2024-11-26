Генштаб: За добу - 208 боїв, на Курахівському напрямку найбільше атак

З початку доби 26 листопада на фронті відбулося 208 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на Курахівському та Покровському напрямках.﻿﻿ З посиланням на зведення Генштабу станом на 22:00 26 листопада, повідомляє Українська правда.

"Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 31 авіаційного удару із застосуванням 57 КАБ, більш як сім сотень ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння" , - повідомили військові.

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі їх в районі Вовчанська відбито українськими воїнами.

На Куп’янському напрямку противник 17 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки.

21 раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів та Торського.

На Сіверському напрямку окупанти атакували в районі Григорівки, успіху не мали.

Райони населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора, Предтечине та Диліївка були атаковані ворогом на Краматорському напрямку 13 разів.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Окупанти діяли в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка та Торецьк, всі атаки відбито, противник успіху не мав.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Лисівки та Чумацького.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 39 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Дачне, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Єлизаветівка, Ганівка та Антонівка. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, 13 атак в районах Берестків, Зорі та Сонцівки тривають досі.

На Времівському напрямку наші воїни зупинили 12 штурмів окупантів в районах населених пунктів Трудове, Костянтинопольське, Роздольне, Новоандріївка та Рівнопіль.

На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. Наразі відомо про 11 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБ і 196 артилерійських обстрілів, зокрема чотирьох - з реактивних систем залпового вогню.