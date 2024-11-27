Генштаб: На фронті відбулося 224 зіткнення, понад половина – під Покровськом та Кураховим

Минулої доби на 10 напрямках фронту відбулося 224 бойових зіткнення, 115 атак ворога було відбито на Покровському і Курахівському напрямку. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 27 листопада, повідомляє Українська правда.

На Харківському напрямку відбулося п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Вовчанськ, до того ж противник активно задіював бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів, Торського та в районі Серебрянського лісництва.

Вчора ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Григорівки на Сіверському напрямку. Успіху не мав.

Тринадцять штурмових дій відбулось минулої доби на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог активно задіював бомбардувальну авіацію, здійснив шість атак в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових і наступальних дій агресора у бік Миролюбівки, Красного Яру, Лисівки, Даченського, Чумацького, Пустинки та Нового Труда. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Промінь.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 ворожих штурмів. Ворог завдавав авіаційних ударів по населеним пунктам. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Дачного, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки, Берестків, Зорі та Сонцівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік населених пунктів Трудове, Костянтинопольське, Роздольне, Новоандріївка, Веселий Гай, Розлив та Рівнопіль.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках загарбники наступальних дій не проводили, проте активно застосовували авіацію.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п’ять разів. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області. Минулої доби ворог завдав 263 артилерійських обстріли, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню, 22 авіаційних удари, скинувши 30 КАБ.