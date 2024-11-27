Маск прокоментував запит Байдена про нову допомогу Україні

Мільярдер Ілон Маск, якому обраний президент США Дональд Трамп підготував посаду у своїй адміністрації, розкритикував прохання президента Джо Байдена до Конгресу про виділення ще $24 млрд на допомогу Україні зброєю і поповнення запасів США, повідомляє Європейська правда.

Маск прокоментував повідомлення, в якому сказано, що Джо Байден "попросив ще $24 млрд для України".

"Це не ок", – зазначив мільярдер.

За даними Politico, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу США з проханням виділити ще $24 млрд на військову допомогу Україні та заміну американського озброєння, яке було передано Києву.

Дві третини запитуваної суми, $16 млрд, повинні піти на поповнення американських запасів.

Решта $8 млрд – на Ініціативу сприяння безпеці України, в рамках якої Пентагон підписує контракти з американськими компаніями на озброєння українських сил оборони.

Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента США, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів.

Мільярдер також був присутній під час розмов Трампа з іноземними лідерами, зокрема Володимиром Зеленським, а також проводить багато часу в резиденції обраного президента Мар-а-Лаго у Флориді.

Маск буде очолювати новостворене Міністерство з питань ефективності держапарату в адміністрації Трампа разом із екскандидатом у президенти США Вівеком Рамасвамі.