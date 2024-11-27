Кулеба застеріг від сподівань на перемир'я між Україною та РФ завдяки Трампу

Попередній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг від сподівань на перемир’я між Росією та Україною завдяки майбутнім зусиллям Дональда Трампа як президента США та наголосив, що Росія продовжує прагнути до своїх початкових цілей щодо України. Про це він сказав в інтерв'ю Politico, повідомляє Європейська правда.

Кулеба наголошує, що правитель Росії насправді не зацікавлений у справжніх перемовинах.

"Путін все ще вірить, що може знищити українську державність, знищити Україну як незалежну демократичну країну. І він думає, що він зараз за крок від того, щоб показати слабкість Заходу… Путін одержимий Україною, але знищення України означатиме для нього виконання його великої цілі – показати світу, як Захід неспроможний захищати себе і свої цінності" , – зазначив Дмитро Кулеба.

Також Кулеба наголосив, що не бачить шансу на успіх для планів Трампа "швидко завершити війну", оскільки Путін зараз сподівається виснажити Захід і врешті отримати своє. Він також наголосив, що не уявляє, як би президент Володимир Зеленський міг погодитися на "мир" з тими вимогами, які точно буде висувати Москва.

"Уявімо, Росія залишає за собою Донбас, Крим, йдеться про відмову України від НАТО. Чи може Зеленський підписати це? Не може, тому що це суперечитиме Конституції. І тому що це означатиме "політичний кінець" для Зеленського" , – зазначив він.

Він також акцентував, що якщо Трамп почне примушувати Україну до переговорів з Росією, радикально обмеживши військову допомогу, ситуація може катастрофічно погіршитись.

"Фронт на Донбасі може посипатись, росіяни опиняться біля передмість Дніпра, Полтави, Запоріжжя… Це буде найнебезпечніший момент для України" , – наголосив він.

Дмитро Кулеба акцентував, що важливо також те, як будуть діяти європейські партнери і наскільки зможуть перекрити нестачу американської зброї.

Він висловив жаль з приводу того, що загалом на Заході ще бракує усвідомлення важливості наслідків війни РФ проти України та чіткого розуміння своєї власної мети.

"Не можна перемогти, коли Р ﻿﻿ осія чітко знає свою стратегічну ціль у війні у всіх деталях, коли Україна знає свою стратегічну ціль, але Захід, без якого Україна не може перемогти, не знає, за що воює. Це справжня трагедія цієї війни" , – зазначив Кулеба.

Як відомо, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче припинити війну між Росією і Україною "за 24 години". Проте, наскільки відомо, жодних конкретних планів реалізації цього у нього не було.