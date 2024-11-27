Синоптики прогнозують найхолоднішу зиму у Європі з 2022 року

На Європу чекає найхолодніша зима з моменту вторгнення Росії в Україну. Це може привіт і до зростання і так високих цін на енергоносії, оскільки континент витрачає свої запаси газу швидше, ніж зазвичай.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Температури з цього моменту до березня, як очікується, залишаться в основному нижче за рівні, що спостерігалися в останні два роки, згідно з даними Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, зібраними Bloomberg.

Однак цієї зими, як і в двох попередніх, очікується, що температура залишиться вищою за сезонну норму, свідчить дані Maxar Technologies.

Проте континент залишається вразливим до погодних потрясінь. Холодна зима посилить тиск на вже високі ціни на газ та електроенергію. Це може збігтися із зупинкою постачання газу через Україну з 1 січня, коли температури зазвичай опускаються до найнижчих значень.

Морозна погода та слабкий вітер вже призвели до більш швидкого, ніж зазвичай, вилучення газу зі сховищ цього місяця. Це викликає побоювання з приводу кінця зими та сезону поповнення запасів наступного літа.

Ескалація бойових дій між Росією та Україною збільшує енергетичні ризики для Європи.

Прогнози на зиму

За словами Ендрю Педріні, метеоролога з прогнозиста Atmospheric G2, будь-які тривалі періоди холоднішої погоди будуть викликані так званим погодним явищем "Раптове стратосферне потепління", яке призводить до ослаблення полярного вихору. Полярний вихор - це динаміка, яка обмежує холодніші умови полюсами Землі.

"Наразі ми уважно стежимо за листопадовою схемою, оскільки вона більше відповідає тим, які були в зимах, коли зрештою був SSW" , - сказав Педріні.

Це може "злегка" підвищити ймовірність такої події пізніше цієї зими, додав він.

За словами Метью Дросса, метеоролога компанії Maxar, в основному очікуються м'які умови в північній та центральній Європі, а нижчі температури будуть зосереджені переважно на півдні, наприклад, в Італії та на Балканах.

За даними Weather Services International, очікується, що в грудні температура впаде, а попит на опалення по всій Європі зросте до рівнів, що перевищують сезонні норми. В Осло середня температура, за прогнозами, впаде до -12 градусів 8 грудня, що на 9 градусів нижче за 30-річне середнє значення.

Нагадаємо, транзит російського газу через Україну припиниться з 1 січня 2025 року. На думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, очікування зростання цін на газ через припинення транзиту дещо перебільшені, оскільки цей ризик уже спрацював.

Станом на 28 листопада ціни на газ на хабі TTF перебувають на рівні 530 доларів за тисячу кубометрів - приблизно на тому ж рівні, що і рівно рік тому. Навесні ціни падали до 300 доларів, але потім зросли.