Зеленський озвучив Рютте необхідне ППО, яке може збивати нову балістику РФ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили посилення ППО України.﻿ З посиланням на Офіс президента України, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Зеленський заявив, що Україна очікує на рішучу та своєчасну реакцію Альянсу на розширення Росією війни. Зокрема, 3 та 4 грудня у Брюсселі триватиме засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

"Україна розраховує на підтримку в передачі засобів ППО, здатних перехоплювати ракети такого типу. Перелік систем протиповітряної оборони, які є на озброєнні в країн Альянсу, Україна передала партнерам" , - розповів Зеленський.

Президент наголосив на тому, що для України важливо отримати запрошення в НАТО та продовжити оборонну співпрацю з країнами Альянсу. Окремий фокус розмови – постачання далекобійних засобів та критична потреба в передачі озброєнь з оголошених пакетів допомоги.