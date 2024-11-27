Голова Конотопу заявив, що керівник ОВА дав вказівку мобілізувати всіх комунальників

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх скасував бронювання для працівників комунальних підприємств і дав доручення мобілізувати їх, повідомляє Новое время.

У своєму відеозверненні він уточнив, що таке доручення Артюк нібито дав співробітникам СБУ.

«Пан Артюх своїм рішенням скасував бронь працівникам комунальних підприємств, ба більше, дав доручення СБУ виділити по одній людині для кожного працівника ТЦК з метою проконтролювати, щоб усіх працівників комунальних підприємств критичної галузі (водоканали, теплогенеруючі тощо) призвали до лав Збройних сил України за завтрашній день і за п’ятницю» , — стверджує Семеніхін.

За його словами, працівники ТЦК телефонували йому і говорили, що це вказівка, тому вони «нічого не можуть зробити».

«Хто буде ремонтувати? Там кілька десятків людей, які над цим працюють. Взагалі нормальні там, алло, генерале? Я вже не можу терпіти свавілля, яке чудить пан генерал» , — наголосив міський голова.

Семеніхін заявив, що Артюха мають «негайно» прибрати з посади. Він також вимагає від правоохоронних органів відкрити проти голови ОВА кримінальне провадження за статтею 113 Кримінального кодексу України — диверсія.

Чиновник звернувся і до президента Володимира Зеленського, щоб той, за його словами, побачив, «як його ставленики тут його і підставляють».