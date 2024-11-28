У Зеленського відреагували на заклик США зменшити мобілізаційний вік

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин відповів на заклики США до зниження мобілізаційного віку, зазначивши, що обіцяне озброєння не надходить вчасно, і не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів, повідомляє Українська правда.

"Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно. Через ці затримки в Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів", – написав він.

Литвин додав, що "партнери мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки з реальним виконанням".

"Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в логістиці чи нерішучість у підтримці молодими хлопцями на фронті" , – зазначив радник.

Раніше адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликала Україну переглянути мобілізаційне законодавство з метою призову до армії людей з 18 років і швидкого збільшення чисельності збройних сил.

Нагадаємо, 19 листопада радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно опинилась у складній ситуації на полі бою – і причиною цього він назвав проблеми з мобілізацією.